Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|
12.11.2026 17:49:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Allianz auf 508 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Allianz nach Quartalszahlen von 495 auf 508 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das gut laufende Vermögensverwaltungsgeschäft habe dem Versicherer die Anhebung der Gewinnprognose ermöglicht, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Die robuste Solvabilitätsquote lasse zudem hohe Mittelausschüttungen zu./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Allianz
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Freitagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
13.11.26
|XETRA-Handel: Zum Handelsende Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
13.11.26
|Handel in Frankfurt: DAX schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
13.11.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.11.26
|Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13.11.26
|Freitagshandel in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
13.11.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 am Freitagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
13.11.26
|Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Allianz-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu Allianz
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|09.11.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.11.26
|Allianz Neutral
|UBS AG
|12.11.26
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Allianz Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Allianz
|475,70
|1,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.