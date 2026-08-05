AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
|
05.08.2026 19:04:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für AMD auf 590 Dollar - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) von 465 auf 590 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Prozessorhersteller habe mit 50 Prozent das höchste Umsatzplus seit 16 Quartalen verzeichnet und einen Erlösrekord erzielt, schrieb Ingo Wermann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Spiel werde aber vom SpaceX-Chef Elon Musk, der künftig nur noch auf Nvidia-Prozessoren setzen wolle, verdorben./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
19:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für AMD auf 590 Dollar - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
16:32
|ROUNDUP: AMD enttäuscht mit Prognose - Aktie verliert deutlich (dpa-AFX)
|
16:03
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
16:02
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
06:53
|AMD enttäuscht mit Prognose - Aktie verliert nachbörslich (dpa-AFX)
|
04.08.26
|Ausblick: AMD präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.26
|Spannung vor den Zahlen: Wie viel Kurspotenzial trauen Analysten der AMD-Aktie noch zu? (finanzen.at)