Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
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04.09.2026 16:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Continental auf 86 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Continental von 79 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Transformation zu einem reinen Reifenhersteller sei auf der Zielgeraden, schrieb Michael Punzet am Freitag. Der Verkauf von ContiTech sei zu einem höheren Unternehmenswert als erwartet fixiert worden. Ein Großteil des Mittelzuflusses solle nun an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Dem verbleibenden Kerngeschäft attestierte er im zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung der operativen Marge./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 09:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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