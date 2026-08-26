CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
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26.08.2026 15:04:39
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für CTS Eventim auf 88 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für CTS Eventim von 81 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbjahresbericht habe beim Umsatzwachstum klar überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch in seinem Resümee. Wegen der temporär rückläufigen Ticketing-Marge habe das operative Konzernergebnis (Ebitda) derweil "nur" um 12,4 Prozent zugelegt. Einen wesentlichen Kurstreiber erwartet sich Oblinger vom ersten Kapitalmarkttag in der Unternehmensgeschichte am 20. November in Mailand./rob/ag/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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