CTS Eventim Aktie

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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306

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26.08.2026 15:04:39

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für CTS Eventim auf 88 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für CTS Eventim von 81 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Halbjahresbericht habe beim Umsatzwachstum klar überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch in seinem Resümee. Wegen der temporär rückläufigen Ticketing-Marge habe das operative Konzernergebnis (Ebitda) derweil "nur" um 12,4 Prozent zugelegt. Einen wesentlichen Kurstreiber erwartet sich Oblinger vom ersten Kapitalmarkttag in der Unternehmensgeschichte am 20. November in Mailand./rob/ag/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 13:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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14:01 CTS Eventim Kaufen DZ BANK
24.08.26 CTS Eventim Buy Deutsche Bank AG
21.08.26 CTS Eventim Buy UBS AG
21.08.26 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
21.08.26 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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