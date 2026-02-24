Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|
24.02.2026 18:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Danone auf 88 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Danone von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Axel Herlinghaus attestierte dem Lebensmittelkonzern in einer am Dienstag vorliegenden Studie gute Geschäftsjahreszahlen und Zielsetzungen für 2026 im Erwartungsrahmen. Der einzige Schwachpunkt sei das Nordamerika-Geschäft gewesen. Mit dem Portfolio im Gesundheitssegment liege der Konzern "voll im Konsumententrend"./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Nachrichten zu Danone S.A.
Analysen zu Danone S.A.
|07:05
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|71,96
|-0,19%
