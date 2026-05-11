DEUTZ Aktie

DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.05.2026 17:34:39

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 11,60 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DEUTZ von 9,90 auf 11,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Erholung im Motorengeschäft habe sich auch im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Thorsten Reigber in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Auftragseingang des Unternehmens. Zusammen mit der guten Entwicklung des Service-Segments gebe dies Zuversicht für die kommenden Quartale. Die Konsensschätzungen könnten kurzfristig leicht steigen, und die Bewertung bleibe im Branchenvergleich günstig./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu DEUTZ AG

mehr Nachrichten