DEUTZ Aktie
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
|
11.05.2026 17:34:39
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 11,60 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für DEUTZ von 9,90 auf 11,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Erholung im Motorengeschäft habe sich auch im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Thorsten Reigber in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Auftragseingang des Unternehmens. Zusammen mit der guten Entwicklung des Service-Segments gebe dies Zuversicht für die kommenden Quartale. Die Konsensschätzungen könnten kurzfristig leicht steigen, und die Bewertung bleibe im Branchenvergleich günstig./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
09:28
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.05.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Deutz auf 11,60 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
11.05.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.05.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Deutz auf 13 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
08.05.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
08.05.26
|Börse Frankfurt: MDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|DEUTZ-Aktie zieht an: Umsatz und Ergebnis ziehen an (dpa-AFX)