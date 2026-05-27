Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
|
27.05.2026 15:49:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 19 Euro - 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Evonik von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein solides erstes Quartal gehe bei dem Chemiekonzern einher mit einem Ausblick auf das Gesamtjahr, der auf verhaltenem Niveau bestätigt worden sei, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hält die Aktie für fair bewertet. Konjunkturelle Risiken rechtfertigten eine neutrale Haltung./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.05.2026 / 11:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2026 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Evonik AG
|
15:59
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
15:49
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Evonik auf 19 Euro - 'Halten' (dpa-AFX)
|
26.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
26.05.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
25.05.26
|Freundlicher Handel: MDAX legt am Montagmittag zu (finanzen.at)
|
25.05.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
22.05.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Evonik auf 'Underweight' - Ziel 14 Euro (dpa-AFX)
|
21.05.26
|Evonik-Aktie mit leichtem Plus: Barclays hält Bewertung inzwischen für fair (dpa-AFX)