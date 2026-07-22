Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14

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22.07.2026 18:04:40

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Iberdrola auf 19 Euro - 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Iberdrola-Aktie (Iberdrola SA) von 18,50 auf 19,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Verkaufen" belassen. Der Versorger habe besser als erwartet ausgefallene Ergebnisse für das erste Halbjahr veröffentlicht, den Anfang Mai bereits erhöhten Ausblick für 2026 aber lediglich bestätigt, schrieb Werner Eisenmann in einem Kommentar am Mittwoch. Wegen der hohen Bewertung und der unattraktiven Dividendenrendite bleibt Eisenmann auf "Verkaufen"./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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14:13 Iberdrola Hold Deutsche Bank AG
22.07.26 Iberdrola Verkaufen DZ BANK
22.07.26 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
22.07.26 Iberdrola Hold Jefferies & Company Inc.
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