IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
10.08.2026 16:32:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Ionos auf 42 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von IONOS von 34,50 auf 42,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Karsten Oblinger hob am Montag die im ersten Halbjahr starke Dynamik des Web-Hosting-Anbieters bei der Kundenentwicklung hervor./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 15:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
10.08.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Ionos auf 42 Euro - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
10.08.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels stärker (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
07.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu IONOS
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|31,84
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.