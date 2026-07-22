Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
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22.07.2026 18:04:39
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Novartis auf 130 Franken - 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Novartis von 124 auf 130 Franken angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Novartis habe Patentabläufe im zweiten Quartal u?berkompensiert und den Ausblick beibehalten, schrieb Elmar Kraus am Mittwoch. Die hohe Wachstumsdynamik der neuen Medikamenten-Generation gleiche den Erlösru?ckgang beim Herzmedikament Entresto nach dessen Patentablauf mehr als aus./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 16:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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