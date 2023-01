ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Rational auf 617 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von RATIONAL von 505 auf 617 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Der Großküchenausstatter habe starke vorläufige Zahlen für 2022 veröffentlicht, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Entscheidend für die Entwicklung 2023 dürfte die Nachfragesituation im zweiten Halbjahr sein angesichts der bevorstehenden Rezession in Europa, da die erste Jahreshälfte noch vom weiteren Abverkauf des hohen Auftragsbuches geprägt sein dürfte. Die mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven seien weiter positiv einzuschätzen. Das Chance/Risiko-Profil sei ausgeglichen./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2023 / 15:13 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 15:20 / MEZ

