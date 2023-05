ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für RWE auf 53 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach detaillierten Quartalszahlen von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der ausgezeichnete Jahresstart des Energieversorgers unterstreiche seine positive Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit den Stärken in vielen Segmenten und Regionen sowie der soliden Bilanz sei RWE hervorragend positioniert, um von den Megatrends im Sektor sowie von höheren Strompreisen zu profitieren./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 15:23 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 15:36 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------