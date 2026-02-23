Sartorius vz. Aktie

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

23.02.2026 17:49:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Sartorius auf 216 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Sartorius (Sartorius vz) von 205 auf 216 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das Geschäftsjahr 2025 des Labor- und Pharmazulieferers habe die Erwartungen getroffen, während der Ausblick leicht enttäuscht habe, schrieb Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob positiv hervor, dass die Entschuldung vorangetrieben werde, hält aber das kurz- und mittelfristige Kurspotenzial wegen der anspruchsvollen Bewertung der Aktie für begrenzt./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 15:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

