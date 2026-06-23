SDAX
|
18 157,00
|
-238,47
|
-1,30 %
|
23.06.2026 13:19:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Siltronic auf 90 Euro - 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siltronic von 70 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dass die Aktie vom SDax in den MDax aufgestiegen sei, bringe positive Effekte mit sich, weil die Wahrnehmung bei institutionellen Investoren steige, schrieb Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Siltronic sei strategisch gut positioniert und der einzige westlich ansässige Wafer-Hersteller unter den Top 5. Das neue Kursziel reflektiere einen Mix aus zwei Bewertungsansätzen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 11:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18 157,00
|-1,30%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen belasten: ATX und DAX schließen deutlich leichter -- Börsen in Fernost letztlich tiefrot - Nikkei bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen bewegen sich klar im Minus. Die asiatischen Börsen gaben kräftig nach.