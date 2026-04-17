FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
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17.04.2026 16:19:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Fuchs auf 'Halten' und fairen Wert auf 40 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Fuchs (FUCHS SE VZ) von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wer von 36 auf 40 Euro angehoben. Die neue Strategie des Schmierstoffherstellers priorisiere margenstarke Wachstumsfelder und untermauere die ehrgeizigen Ziele bis zum Jahr 2031, schrieb Peter Spengler in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Allerdings stehe das Unternehmen vor Herausforderungen wie dem schwachen Industrietrend in Europa und dem Transformationsdruck im Automobilsektor./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 13:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 14:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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