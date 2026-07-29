Gerresheimer Aktie
WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6
|
29.07.2026 18:19:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Gerresheimer auf 'Halten' - Fairer Wert 30 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat Gerresheimer von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 16 auf 30 Euro angehoben. Der Verkauf der US-Tochter Centor und des Kunststoffgeschäfts an den Finanzinvestor Apax verspreche deutliche Entlastung, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Aktienkurs hält er aber einen Abschlag von fast der Hälfte gegenüber Wettbewerbern wegen der immer noch hohen Unwägbarkeiten bei dem Verpackungshersteller für angemessen./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:34 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 16:42 / MESZ
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!