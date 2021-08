ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Hugo Boss auf 'Halten'- Fairer Wert hoch auf 53 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat HUGO BOSS nach einem Investorentag mit Präsentation der neuen Konzern-Strategie von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 32,40 auf 53,00 Euro je Aktie angehoben. Der Modehersteller habe einen sehr optimistischen Ausblick bis 2025 gegeben, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Umsatzziel liege sehr signifikant über seinen bisherigen Schätzungen, so der Experte. In Reaktion hierauf passte er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen nach oben an./ajx/zb

