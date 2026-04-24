Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
24.04.2026 18:44:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Intel auf 'Halten' und fairen Wert auf 80 Dollar
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Intel von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 36 auf 80 US-Dollar angehoben. Konzernchef Tan habe den Prozessorhersteller innerhalb eines Jahres aus seiner größten Krise geführt und auf einen profitablen Wachstumskurs zurück geführt, lobte Ingo Wermann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese beeindruckende Leistung habe er dem Management in dieser Form nicht zugetraut./edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:25 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 16:29 / MESZ
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
24.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
24.04.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|MÄRKTE USA/Aufwärts unter Führung von Technologieaktien - Intel haussieren (Dow Jones)
|
24.04.26
|Intel-Aktie gewinnt zweistellig: Gewinn und Umsatz überzeugen (finanzen.at)
|
24.04.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht am Freitagnachmittag Gewinne (finanzen.at)