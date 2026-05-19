KION GROUP Aktie
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
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19.05.2026 08:49:39
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Kion auf 'Kaufen' - Fairer Wert gesenkt auf 59 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Kion (KION GROUP) nach der Kursschwäche in den vergangenen Monaten von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 63 auf 59 Euro je Aktie gesenkt. Trotz gestiegener geopolitischer Risiken ermögliche das Auftragsmomentum der Sparte ITS (Industrial Trucks & Services) im ersten Quartal vermutlich ein gutes Halbjahr, schrieb Alexander Hauenstein am Dienstag. Er ist verhalten optimistisch fu?r den Rest des Jahres. Vorsichtshalber kürzte er aber seine Schätzungen auf die unteren Hälften des vom Lagerhausspezialisten gegebenen Ausblicks, hat jedoch den Eindruck, dass eine entsprechende Entwicklung bereits von Investoren antizipiert wird./rob/ajx/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 07:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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