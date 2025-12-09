Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|
09.12.2025 17:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt Swiss Re auf 'Kaufen' - Fairer Wert 160 Franken
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Swiss Re von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, während der faire Wert auf 160 Franken belassen wurde. Der Rückversicherer habe durch Sanierungsmaßnahmen und konservativere Annahmen die Bilanz gestärkt, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit den jetzt vorhandenen Puffern hätten sich die Aussichten fu?r eine ku?nftig stabilere Gewinnentwicklung deutlich verbessert. Die Rückkehr zu einer Kaufempfehlung begründete der Experte auch mit einer zuletzt schwachen Kursentwicklung./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
