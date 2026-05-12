United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

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12.05.2026 18:19:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank lässt United Internet auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat United Internet nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe in einem erwartungsgemäß ordentlichen ersten Quartal vor allem mit dem starken Kundenwachstum der Tochter Ionos überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Auch der bestätigte Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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