United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
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12.05.2026 18:19:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank lässt United Internet auf 'Kaufen' - Fairer Wert 33 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat United Internet nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 33 Euro belassen. Der Internet- und Telekomkonzern habe in einem erwartungsgemäß ordentlichen ersten Quartal vor allem mit dem starken Kundenwachstum der Tochter Ionos überzeugt, schrieb Karsten Oblinger am Dienstag. Auch der bestätigte Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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