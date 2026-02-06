Aurubis Aktie
WKN: 676650 / ISIN: DE0006766504
|
06.02.2026 11:41:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Aurubis auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 140 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Aurubis von 123 auf 140 Euro angehoben, die Aktien aber nach ihrer starken Kursentwicklung von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Solidität trifft auf Bewertungsgrenzen", schrieb Dirk Schlamp am Freitag in seiner Verkaufsempfehlung. Die Bewertung des Kupferkonzerns sei historisch hoch. Die Telefonkonferenz nach den erwartungsgemäßen Zahlen habe keinen zusätzlichen Auftrieb ergeben./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 09:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Aurubis
|06.02.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|06.02.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|06.02.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|10.09.25
|Aurubis Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|05.08.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|10.07.25
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|Aurubis Buy
|Baader Bank
|06.02.26
|Aurubis Verkaufen
|DZ BANK
|09.10.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|05.08.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|09.05.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|21.02.25
|Aurubis Sell
|UBS AG
|06.02.26
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|06.02.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|12.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
