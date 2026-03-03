Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
03.03.2026 18:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Beiersdorf auf 'Halten' - Fairer Wert 93 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Beiersdorf nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 125 auf 93 Euro gesenkt. Thomas Maul begründete die Abstufung am Dienstag mit den zu hohen Unsicherheiten über das Erholungspotenzial der Marke Nivea. Im Schlussquartal habe der Konsumgüterkonzern enttäuscht, zudem sei der Ausblick schwach ausgefallen./rob/la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
