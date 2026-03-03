Beiersdorf Aktie

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

03.03.2026 18:34:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Beiersdorf auf 'Halten' - Fairer Wert 93 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Beiersdorf nach Jahreszahlen von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 125 auf 93 Euro gesenkt. Thomas Maul begründete die Abstufung am Dienstag mit den zu hohen Unsicherheiten über das Erholungspotenzial der Marke Nivea. Im Schlussquartal habe der Konsumgüterkonzern enttäuscht, zudem sei der Ausblick schwach ausgefallen./rob/la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

