BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
17.06.2026 08:49:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für BMW auf 75 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BMW von 94 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit einer deutlichen Prognosesenkung wegen der Marktschwäche in China und des Iran-Konflikts habe das BMW-Management unter neuer Führung den Markt überrascht, schrieb Michael Punzet am Mittwoch nach der Mitteilung des Autobauers. Zusätzliche Kosten- und Effizienzmaßnahmen führten zu negativen Einmaleffekten im zweiten Halbjahr. Punzet passte seine operativen Annahmen nach der vom Ausmaß her überraschenden Gewinnwarnung spürbar nach unten an und geht davon aus, dass die Konsenserwartungen ebenfalls in den kommenden Tagen deutlich sinken werden./rob/ajx/zb/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 07:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|07:45
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|07:34
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|06:46
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07:45
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|07:34
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|06:46
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07:45
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|07:32
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:15
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:10
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.06.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|60,44
|-5,53%