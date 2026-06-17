BMW Aktie

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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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17.06.2026 08:49:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für BMW auf 75 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von BMW von 94 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Mit einer deutlichen Prognosesenkung wegen der Marktschwäche in China und des Iran-Konflikts habe das BMW-Management unter neuer Führung den Markt überrascht, schrieb Michael Punzet am Mittwoch nach der Mitteilung des Autobauers. Zusätzliche Kosten- und Effizienzmaßnahmen führten zu negativen Einmaleffekten im zweiten Halbjahr. Punzet passte seine operativen Annahmen nach der vom Ausmaß her überraschenden Gewinnwarnung spürbar nach unten an und geht davon aus, dass die Konsenserwartungen ebenfalls in den kommenden Tagen deutlich sinken werden./rob/ajx/zb/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 07:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 07:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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