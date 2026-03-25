Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|
25.03.2026 15:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Carl Zeiss Meditec - 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 42 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach der zurückgezogenen Jahresprognose im Januar und einem schwachen Auftaktquartal 2025/26 stehe das Medizintechnikunternehmen unter erheblichem Druck, mit dem Halbjahresbericht am 12. Mai neue Ziele und strategische Maßnahmen vorzulegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum der Probleme stehe das China-Geschäft. Zwar zeichnet sich dort laut dem Analysten eine Bodenbildung ab, aber eine nachhaltige Trendwende sei noch ungewiss./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
15:34
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Carl Zeiss Meditec - 'Halten' (dpa-AFX)
|
24.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
24.03.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX in Rot (finanzen.at)
|
23.03.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
20.03.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
19.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende deutlich ab (finanzen.at)
|
19.03.26
|TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)