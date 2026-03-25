Carl Zeiss Meditec Aktie

Carl Zeiss Meditec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704

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25.03.2026 15:34:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Carl Zeiss Meditec - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec von 42 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach der zurückgezogenen Jahresprognose im Januar und einem schwachen Auftaktquartal 2025/26 stehe das Medizintechnikunternehmen unter erheblichem Druck, mit dem Halbjahresbericht am 12. Mai neue Ziele und strategische Maßnahmen vorzulegen, schrieb Sven Kürten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zentrum der Probleme stehe das China-Geschäft. Zwar zeichnet sich dort laut dem Analysten eine Bodenbildung ab, aber eine nachhaltige Trendwende sei noch ungewiss./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 13:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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