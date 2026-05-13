Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|
13.05.2026 18:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Deutsche Telekom - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Deutsche Telekom nach Zahlen zum ersten Quartal und einer leichten Prognoseanhebung von 39 auf 37 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Konzern habe solide abgeschnitten, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Die Bonner hätten bei allen Geschäftsbereichen geliefert und die Markterwartungen übertroffen. Der leicht niedrigere faire Wert reflektiere im Wesentlichen eine etwas reduzierte Zielbewertung der Beteiligung an der Tochter T-Mobile US./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
10:01
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie mit Buy (finanzen.at)
|
09:24
|Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Deutsche Telekom-Aktie (finanzen.at)
|
08:42
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 40 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
13.05.26
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Deutsche Telekom - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
13.05.26
|Deutsche Telekom-Aktie stärker: Besserer Ausblick und Deutschland-Geschäft im Fokus (finanzen.at)
|
13.05.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.05.26