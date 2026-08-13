GRENKELEASING Aktie
WKN: 586590 / ISIN: DE0005865901
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13.08.2026 18:34:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Grenke auf 20 Euro - 'Kaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von grenke von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Leasinganbieter schlage sich gut im schwierigen Umfeld, schrieb Philipp Häßler am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Grenke leide weiter unter den hohen Insolvenzzahlen in Europa, bleibe aber attraktiv bewertet./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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