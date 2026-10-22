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22.10.2026 18:19:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Hermes auf 1600 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Hermes von 1800 auf 1600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Umsatzzahlen für das dritte Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger am Donnerstag nach dem Bericht. Die Wachstumsdynamik habe sich abgeschwächt. Die Hauptsparte Leder- und Sattlerwaren habe jedoch den Wachstumspfad fortsetzen können. Der chinesische Markt bleibe anspruchsvoll, was jedoch nicht auf Lederwaren zutreffe und die Polarisierung des Luxusmarktes verdeutliche./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 16:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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