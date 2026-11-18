FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 28 auf 27 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Bei dem Sportwarenhersteller sei Geduld gefragt und eine Trendwende weiter nicht in Sicht, schrieb Katharina Schmenger in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum jüngsten Kapitalmarkttag./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben