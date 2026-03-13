Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|
13.03.2026 13:19:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Porsche auf 33 Euro - 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Porsche AG (Porsche vz) von 38 auf 33 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die vom Autohersteller eingeleiteten Maßnahmen dürften erst mittelfristig helfen, die negativen Faktoren - schwache China-Nachfrage, US-Zollpolitik sowie Produktportfolio/Transformation - zu kompensieren, schrieb Michael Punzet am Freitag. Er sieht das Sentiment weiterhin durch die schwache operative Entwicklung sowie den Status von Porsche als "Luxuswert" belastet./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 09:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
13:19
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Porsche auf 33 Euro - 'Verkaufen' (dpa-AFX)
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Freitagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.at)
|
12.03.26
|XETRA-Handel MDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
12.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|Freundlicher Handel: MDAX am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
12.03.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
11.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)