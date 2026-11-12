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12.11.2026 17:34:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für SMA Solar auf 52 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für SMA Solar von 54 auf 52 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit den nach oben hin eingeengten Jahreszielspannen nach dem soliden dritten Quartal steige die Ergebnistransparenz, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Der hohe Auftragsbestand des Photovoltaikkonzerns sichere die Geschäftsauslastung in den kommenden Quartalen ab./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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