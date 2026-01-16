Symrise Aktie

Symrise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.01.2026 15:34:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Symrise auf 107 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Symrise von 115 auf 107 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Kapitalmarkt misst den kurzfristigen Risiken aus unserer Sicht zu viel Bedeutung bei und vernachlässigt das langfristige Wachstumspotenzial, das sich für Symrise aus Megatrends ergibt", schrieb Analyst Thomas Maul am Freitag. "Dazu zählen die steigende Nachfrage nach Lebensmitteln mit Zusatznutzen und reduziertem Zucker-/Salzgehalt, der Fokus auf Natürlichkeit, der Wunsch nach 'ewiger' Jugend und eine steigende Haustierpopulation."/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Symrise AG

mehr Nachrichten