Telefonica Aktie
WKN: 850775 / ISIN: ES0178430E18
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13.11.2026 18:19:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Telefonica auf 3 Euro - 'Verkaufen'
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Telefonica von 3,30 auf 3,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Telekomkonzern habe zwar mit den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen die Erwartungen erfüllt und den Ausblick teilweise angehoben, schrieb Matthias Volkert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch dem Kunden- und Margenwachstum in Spanien und Brasilien stehe das weiter schwierige, wichtige Deutschlandgeschäft gegenüber. Dazu bleibe die Verschuldung hoch. Die Senkung des fairen Werts trotz leicht angehobener Ergebnisprognosen begründete Volkert mit Modifikationen im Bewertungsmodell./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 16:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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