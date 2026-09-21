Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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21.09.2026 13:04:38
ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Volkswagen auf 73 Euro - 'Halten'
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) von 75 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die deutlich gesenkte Margenprognose für 2026 "dürfte das Sentiment spürbar belasten und lässt die erwartete Margenverbesserung bis 2030 zunehmend ambitionierter erscheinen", schrieb Michael Punzet in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Er habe seine Schätzungen für 2026 spürbar und für die Folgejahre leicht reduziert./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 10:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
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13:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Volkswagen auf 73 Euro - 'Halten' (dpa-AFX)
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12:26
|XETRA-Handel: DAX freundlich (finanzen.at)
|
11:52
|Volkswagen (VW) vz-Analyse: Halten-Bewertung von DZ BANK für Aktie (finanzen.at)
|
11:49
|Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie (finanzen.at)
|
11:15
|IG Metall fordert Kehrtwende für Zukunft der Auto-Industrie (dpa-AFX)
|
10:28
|Volkswagen (VW) vz-Aktie: Buy-Bewertung durch Deutsche Bank AG (finanzen.at)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|16.09.26
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|75,62
|-0,50%
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