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12.03.2026 16:04:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Freenet auf 'Halten' und fairen Wert auf 29 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat freenet von nach Zahlen für 2025 "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 34 auf 29 Euro gesenkt. Die vorläufigen Zahlen und der Ausblick auf 2026 seien unter den Markterwartungen geblieben, schrieb Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der auf Rekordniveau liegende Dividendenvorschlag für 2025 und die darüber hinaus in Aussicht gestellte Mindestdividende sollten den Aktienkurs nach unten absichern./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 14:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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