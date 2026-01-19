ANALYSE-FLASH: DZ Bank startet Energiekontor mit 'Kaufen' - Fairer Wert 49 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Beobachtung von Energiekontor mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 49 Euro aufgenommen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks sei ein unterschätzter Pionier im Bereich Erneuerbare Energien , schrieb Thorsten Reigber in seiner am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen stehe dank einer gut gefüllten und werthaltigen Pipeline, einer Rekordkapazität im Bau und des dynamischen Wachstums im deutschen Onshore-Windmarkt vor einer starken Wachstumsphase./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------