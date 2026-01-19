Energiekontor Aktie

Energiekontor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 531350 / ISIN: DE0005313506

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.01.2026 17:08:38

ANALYSE-FLASH: DZ Bank startet Energiekontor mit 'Kaufen' - Fairer Wert 49 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Beobachtung von Energiekontor mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 49 Euro aufgenommen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks sei ein unterschätzter Pionier im Bereich Erneuerbare Energien, schrieb Thorsten Reigber in seiner am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen stehe dank einer gut gefüllten und werthaltigen Pipeline, einer Rekordkapazität im Bau und des dynamischen Wachstums im deutschen Onshore-Windmarkt vor einer starken Wachstumsphase./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Energiekontor AG

mehr Nachrichten