ANALYSE-FLASH: DZ Bank startet Energiekontor mit 'Kaufen' - Fairer Wert 49 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Beobachtung von Energiekontor mit "Kaufen" und einem fairen Wert von 49 Euro aufgenommen. Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks sei ein unterschätzter Pionier im Bereich Erneuerbare Energien, schrieb Thorsten Reigber in seiner am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Das Unternehmen stehe dank einer gut gefüllten und werthaltigen Pipeline, einer Rekordkapazität im Bau und des dynamischen Wachstums im deutschen Onshore-Windmarkt vor einer starken Wachstumsphase./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
