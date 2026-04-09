RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
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09.04.2026 10:04:39
ANALYSE-FLASH: DZ Bank startet Renk mit 'Kaufen' - Fairer Wert 65 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Bewertung von RENK beim fairen Aktienwert von 65 Euro mit "Kaufen" aufgenommen. Die Umsatzstruktur zeige einen wachsenden Fokus auf Verteidigung, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Der beschleunigte Auf- und Ausbau der Ausrüstung zur Verteidigung - insbesondere der NATO-Staaten - und das hohe Auftragsbuch sorgten für Dynamik bei Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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