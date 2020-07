ANALYSE-FLASH/DZ: Teamviewer und Hornbach unter Favoriten des 'neuen Lebens'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank widmet sich in einer aktuellen Studie den Veränderungen durch die Corona-Krise und den Börsenfavoriten dieses "neuen Lebens". Zu ihren "Top Picks" erkoren die Experten am Donnerstag die Papiere des Softwarespezialisten TeamViewer, der Hornbach Holding (HORNBACH) als Mutter der gleichnamigen Baumarktkette sowie die Aktien des Videospiele-Konzerns Take-Two (Take Two) und des Handelsriesen Amazon. Damit besetzen sie die Themenkomplexe Mobiles Arbeiten, Baumärkte, Unterhaltung und Online-Einkauf./ag/mis