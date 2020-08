ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 74 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Das zweite Quartal des Konzerns sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden ersten Einschätzung. Der Ausblick bewege sich nun unter den bisherigen Konsensschätzungen./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2020 / 08:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

