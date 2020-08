ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Eon auf 'Sell' - Ziel 9,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon (EON SE) nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Die Halbjahreszahlen des Versorgers seien zwar gut gewesen, im Zentrum der Aufmerksamkeit dürfte aber der gesenkte Ausblick stehen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Trotz des Einflusses der Corona-Pandemie dürfte diese Nachricht Anleger ein wenig verstimmen./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2020 / 06:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

