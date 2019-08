ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Grand City Properties auf 'Buy' - Ziel 22,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,90 Euro belassen. Das operative Ergebnis (FFO1) habe seine Prognose etwas verfehlt, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung. Dies gelte auch für den Nettovermögenswert je Aktie. Insgesamt sollten die Kennziffern des Wohnimmobilienkonzerns die Aktie kurzfristig nicht stärker tangieren./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2019 / 07:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

