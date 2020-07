ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Iberdrola auf 'Buy' - Ziel 11 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Iberdrola (Iberdrola SA) nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Das zweite Quartal sei wegen Covid-19 zwar herausfordernd gewesen für den spanischen Versorger, doch die grundlegende Ergebniskraft gebe keinen Anlass für größere Sorgen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 08:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------