ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel 114 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MorphoSys nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Die Resultate des Biotech -Unternehmens hätten die Erwartungen übertroffen, aber vor allem wegen einer Meilensteinzahlung des Pharmakonzerns GlaxoSmithKline, schrieb Analyst Graig Suvannavej in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Zudem habe Morphosys mit Fortschritten bei Wirkstoffstudien positiv überrascht./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2019 / 04:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

