ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Südzucker auf 'Neutral' - Ziel 14 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Südzucker nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe zwar die Konsensschätzung verfehlt, sich aber in etwa im Rahmen seiner Prognose bewegt, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2019/20 habe der Zuckerproduzent bestätigt./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2019 / 07:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

