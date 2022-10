ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 145 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für adidas nach einer erneuten Senkung der Unternehmensprognosen zunächst auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Dem Unternehmen mache eine trübe Entwicklung in China zu schaffen, schrieb Analyst Richard Edwards in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Hinzu kämen Einmalkosten und höhere Rückstellungen./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 16:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------