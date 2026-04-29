adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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29.04.2026 10:19:39
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 165 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für adidas mit einem Kursziel von 165 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen im ersten Quartal währungsbedingt klar getoppt, schrieb Richard Edwards am Mittwoch nach den Zahlen. Mit einer Änderung der Markterwartungen für das Gesamtjahr rechnet er angesichts des bestätigten Ausblicks aber nicht./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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