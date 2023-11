ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Airbus auf 'Buy' - Ziel 147 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach Auslieferungszahlen für den Monat Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 147 Euro belassen. Die Zahl der Flugzeugauslieferungen sei höher gewesen als von ihr erwartet und habe auch deutlich über dem Vorjahresmonat gelegen, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Zuge der Bekanntgabe der Quartalszahlen durch den Flugzeugbauer am 8. November erwartet sie Aussagen vom Management über die Auslieferungen zum Jahresende und weitere Informationen über die Auswirkungen des Inspektionsplans für die GTF-Triebwerke. Einige Investoren, so gab Costa zu bedenken, hätten Zweifel, dass Airbus wegen der GFT-Situation die Prognosen für das vierte Quartal erfüllen könne./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 23:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

