Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
05.05.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 340 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple nach Auswertung der aktuellen Appstore-Umsätze mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Buy" belassen. Das Wachstum sei im April um einen Prozentpunkt auf 5 Prozent zurückgegangen, schrieb Michael Ng am Montagabend. Der verschärfte Abschwung in den USA habe eine höhere Nachfrage in China und Japan überschattet. Zudem sei in den Top-Kategorien Spiele und Foto weniger gekauft worden./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 14:59 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
16:04
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Apple auf 'Buy' - Ziel 340 Dollar (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Aktie im Fokus: M&A-Offensive bei Apple? Neue Strategie rückt Übernahmen in den Fokus (finanzen.at)
|
04.05.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
|
03.05.26
|Start-ups challenge Apple over curbs on AI ‘vibe coding’ apps (Financial Times)
|
01.05.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|MÄRKTE USA/Wall Street mit neuen Rekorden - Apple überzeugt (Dow Jones)
|
01.05.26
|Apple-Aktie im Aufwind: Milliardengewinn trotz Chip-Krise und Kostenexplosion (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|14:59
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|14:59
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:59
|Apple Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|10.04.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|240,15
|1,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.