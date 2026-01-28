AUTO1 Aktie

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

28.01.2026 09:49:38

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Auto1 nach Aramis-Zahlen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für AUTO1 nach den Quartalszahlen von Aramis mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. An seiner Erwartung für den Quartalsbericht des deutschen Online-Autohändlers habe sich damit nichts geändert, schrieb James Tate am Dienstagabend. Er geht von positiven Überraschungen aus. Aramis habe in den Märkten mit der größten Überschneidung - vor allem Frankreich und Spanien - trotz schwieriger Marktbedingungen solide Absatzvolumina erzielt./ag/ck

