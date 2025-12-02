Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
02.12.2025 08:21:39
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 38,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Unterstützung des Generalanwalts der Vereinigten Staaten dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein weitreichender Schritt, die Belastungen aus den Rechtsstreitigkeiten endlich abzuhaken, schrieb James Quigley am Dienstag. Die Annahme durch das oberste US-Gericht sei nun wohl nur noch eine Formalie. Sollte sie erfolgen, dürfte bis Ende Juni 2026 eine Entscheidung fallen. Dann ändert sich nämlich die Besetzung des Gerichts./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 01:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bayermehr Nachrichten
|
08:21
|ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 38,50 Euro (dpa-AFX)
|
08:20
|AKTIE IM FOKUS: Bayer springen auf Jahreshoch - Gute Nachrichten von US-Justiz (dpa-AFX)
|
07:58
|Bayer sieht in US-Rechtsstreits um Glyphosat Hoffnungsschimmer (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
01.12.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
01.12.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Bayermehr Analysen
|07:08
|Bayer Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|25.11.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|07:08
|Bayer Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|25.11.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|24.11.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:08
|Bayer Neutral
|UBS AG
|25.11.25
|Bayer Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|Bayer Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|34,05
|12,51%